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本物バレンチノ本革ハンドバッグトートグリーン緑茶トラベル旅行ビジネス仕事
商品番号 K67021086786
商品名

本物バレンチノ本革ハンドバッグトートグリーン緑茶トラベル旅行ビジネス仕事
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品の説明】 ブランド・メーカー：バレンチノValentino　garavani商品名：本物バレンチノValentino本革レザーハンドバッグトートバックグリーン緑茶トラベル旅行ビジネス仕事レディース　Box-2　　　　No１３１サイズ：横：３８cm縦：２５cmマチ：１４cm　　持ち手７６ｃｍ ＊素人寸法のため多少の誤差はお許し下さい。素材：レザー色:グリーン緑画像参考仕様：内側ファスナーポケット×１　外側ファスナーポケット×１ 正規店で購入しました。間違いなく本物ですのでご安心下さい。正規品付属品：なし　　　【商品の状態】使用状況・・・使用感あり何度か使用のため、使用感がございます。角や持ち手にスレがあります。自宅保管になりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。＊個人基準のため参考までにお願いします。＊画像をご確認下さい。
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