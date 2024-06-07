本物バレンチノ本革ハンドバッグトートグリーン緑茶トラベル旅行ビジネス仕事

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商品詳細
【商品の説明】 ブランド・メーカー：バレンチノValentino garavani商品名：本物バレンチノValentino本革レザーハンドバッグトートバックグリーン緑茶トラベル旅行ビジネス仕事レディース Box-2 No１３１サイズ：横：３８cm縦：２５cmマチ：１４cm 持ち手７６ｃｍ ＊素人寸法のため多少の誤差はお許し下さい。素材：レザー色:グリーン緑画像参考仕様：内側ファスナーポケット×１ 外側ファスナーポケット×１ 正規店で購入しました。間違いなく本物ですのでご安心下さい。正規品付属品：なし 【商品の状態】使用状況・・・使用感あり何度か使用のため、使用感がございます。角や持ち手にスレがあります。自宅保管になりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。＊個人基準のため参考までにお願いします。＊画像をご確認下さい。
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