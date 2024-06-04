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セール　Bottega Veneta ミニ　ザ・クラシック
商品番号 M74609686519
商品名

セール　Bottega Veneta ミニ　ザ・クラシック
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 53,172 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ご覧頂きありがとうございます】イタリアBottegaVeneta(ボッテガヴェネタ)正規取扱店にて購入いたしました。新品未使用確実正規品‼️【商品説明】ボール型の金具が付いたミニショルダーバッグ・光沢仕上げのスムースカーフを使用・ゴールド仕上げのボール型クロージャーを刻印入りのベースにセット・内側にファスナー付きポケット・スリムで調節可能なショルダーストラップ・スムースボンデッドナッパのライニング【商品詳細】定価:¥247,500素材構成牛革（カーフ）80%/真鍮20%色:コンクリート金具:ゴールド仕上げイタリア製　MadeinItalyサイズとフィット高さ:11cm幅:21cm奥行き:5cm➡️他の同ブランド#ArchiveDuJour_bottegaveneta【注意事項】✨神経質な方はご遠慮ください。商品の状態はお写真でご確認下さい。出品時に確認しておりますが、細かい傷や汚れを見落としている場合もございますのでご了承をお願いします。BottegaVenetaボッテガヴェネタ　DanielLeeダニエルリー
http://narcologia.ru/goods/procurement11033.html
http://narcologia.ru/goods/peroration803815.html
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