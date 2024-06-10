ポケモンカード　ブイスターユニバース　SR以上　確5パック

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商品詳細
SRのエネルギーは含まれていません。高重量パック、高確率パックと違って確実にレアカードが出ます。SR、SAR、URを自引きで引きたい方などにおすすめです。5BOX分購入し、まだSR以上の5パック分が出ていません。開封してないのはこの5パックのみになりますのでSR以上のカードが含まれているのは確定しています。確率どうりなのでSR、SAR、URどれかは確定してますので、SR以上が出なかった場合は返金対応させて頂きます。その場合証拠動画が必要となりますので、梱包開封からの動画を撮った上で宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome65843.html
http://narcologia.ru/goods/capitation911608.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral866932.html
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