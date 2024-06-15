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AMERI　UND VELOUR OFF SHOULDER DRESS
商品番号 H44210294673
商品名

AMERI　UND VELOUR OFF SHOULDER DRESS
ブランド名 アメリヴィンテージ
特別価格 税込 13,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリのロングドレス/ワンピースになります。お色はブラックでサイズはＭです。フリマサイトで購入し、試着後保管しておりました。タグは取ってしまいましたが、一緒にお送りします。生地の性質上、繊維等が付きやすいように感じられます。新品ではなくクローゼットで保管しておりました為、神経質な方はご遠慮ください。定価以上で購入し、出品に迷っているため、お値下げの交渉はご遠慮ください。よろしくお願いいたします。
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