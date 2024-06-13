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商品詳細
〈bagutta（バグッタ）ノースリーブ〉カラー···グリーン袖丈···袖なし柄・デザイン···無地素材···コットン季節感···夏ウエストリボン付きのノースリーブなのでスタイルアップがかないます。コットン100%でケアしやすいです。発色の良いグリーンもポイントです！#bagutta#イタリアブランド#ノースリーブ#green
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