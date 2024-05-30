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【PROPORTION BODY DRESSING】2way リブトップス(M)
商品番号 X76344168783
商品名

【PROPORTION BODY DRESSING】2way リブトップス(M)
ブランド名 プロポーションボディドレッシング
特別価格 税込 1,428 円
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商品詳細

✽価格交渉大歓迎^•ﻌ•^✽即購入大歓迎✽#hmおすすめ一覧　◁◀︎是非ご覧ください♡♡♡管理番号E1014☑︎カラー:オフホワイト☑︎サイズ:M✨採寸表の写真を掲載しています✨✨必ず実寸サイズご確認下さい✨プロポーションボディドレッシング七分袖スクエアネック袖口メロー仕上げヘビロテキレイめ前後どちらを前にしても着用可能★美品★フォロー割など割引きご希望の方はご購入前にコメントお願いします(.ˬ.)\"他にも古着、ヴィンテージ、セレクト系からファスト系など、甘め、スポーティーなどトレンドアイテムも多数取り扱いしております‪\\(¨̮)/♡#hmおすすめ一覧　◁◀︎是非ご覧ください♡♡♡✎︎＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿⚠︎発送方法は主にゆうパケットポストです。(追跡機能、補償付き、匿名配送)予告なくメルカリ便に変更の場合あり。⚠︎発送方法をご指定されたい場合はご購入前にご相談ください。⚠︎できるだけコンパクトに畳んで発送させて頂きます。冬物は特に圧縮して発送させて頂きます。梱包方法などご希望がある場合はご購入前にコメントにてお知らせください！⚠︎指定日希望がある場合もご購入前にご相談頂きますようお願い致します。
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