エコムートンクロップドジャケット

大人気で即完売した商品になります。オーバーサイズの袖なので、厚めのニットの上からも羽織ったりできるのでかなり使えますし、見た目もとても可愛いです！！ワンシーズン使用し自宅保管となってしまっていたものになります。



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