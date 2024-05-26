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ニナリッチ　柔らかな革　たくさん入ってころっと可愛いバッグ　肩がけ
商品番号 T35707117524
商品名

ニナリッチ　柔らかな革　たくさん入ってころっと可愛いバッグ　肩がけ
ブランド名 ニナリッチ
特別価格 税込 2,394 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニナリッチのバッグでございます♪とても柔らかな皮が体に添い持ちやすいバッグです。肩に掛けられる持ち手の長さです。お色はピンク系ですが上品な素敵なお色です。小さいバッグが好きな私ですが時々、荷物が多い時に重宝しました。柔らかいけど厚みもあり傷のつきずらい良い質感の革です。表にポケット(アクセントになって可愛い)もあります。USEDですが比較的綺麗かと思います。春の差し色にいかがでしょう♪サイズはお写真をご覧ください。
http://narcologia.ru/goods/flight972228.html
http://narcologia.ru/goods/calling35350.html
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