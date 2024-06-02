【Paris Vintage】90s tie-dye Parker

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○Descriptionofitemこちらは、母がフランスに旅行に行った際にパリのVintageshopにて約30,000円にて購入した、1990年代以前のタイダイ柄のパーカーになります。見たら分かりますが、デザイン性が非常に高く様々なブランドがインスピレーションを受けたとされており、フランスでは有名なアイテムであるらしいです。ブランドなども、購入時からタグが無く、不明なのですが、非常にヤバい事は見たら分かって頂けると思います。出回りも一切無い、希少なアイテムになりますので完全早い者勝ちとさせて頂きます。何かありましたら、コメントお願い致します♪studiolab404AmerivintageRokuToga等が好きな方にオススメです♪以下検索用LITTLEBIGlittlebigテーラードジャケット シングル 17aw17AWsunsea/nonnative/COMOLI/DIGAWEL/crepuscule/ALLEGE/UNIVERSALPRODUCTS/visvim/theSakaki/footthecoacher/hobo/URU/beautifulpeople/niche/needles/dulcamara/EngineeredGarments/badhiya/BRUNABOINNE/neonsign/order/HenderScheme/EdwinaHorl/ethosens/whowhat/kolor/sacai/A.P.C./UNDERCOVER/LADMUSICIAN/ESSAY/n-s/SOE/SISE/ACNE/FACETASMyohjiyamamoto/carven/auralee/yoke/jieda/umitbenan/maisonmartinmargiela/johnlawrencesullivan/littlebig/Sasquatchfabrix/○Productdetails着丈55身幅50肩幅47cm