イアンヌ　リオラ　ハンドバッグ

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商品詳細
イアンヌ リオラ バッグカラー :オレンジ（バッグの内側は可愛らしい苺柄）サイズ :横幅約30cm、縦約26cm、マチ部約14cm（素人採寸のため多少のズレはお許しください）★知人から譲ってもらった物で定価や購入元ははっきりしません。★もとはショルダーバッグとしても使用できる様ですがショルダーベルトは紛失していてありません。★中古品である事をご理解いただける方のみご購入願います。
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