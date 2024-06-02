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イアンヌ　リオラ　ハンドバッグ
商品番号 Q36361857605
商品名

イアンヌ　リオラ　ハンドバッグ
ブランド名 アタオ
特別価格 税込 6,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イアンヌ　リオラ　バッグカラー　:オレンジ（バッグの内側は可愛らしい苺柄）サイズ　:横幅約30cm、縦約26cm、マチ部約14cm（素人採寸のため多少のズレはお許しください）★知人から譲ってもらった物で定価や購入元ははっきりしません。★もとはショルダーバッグとしても使用できる様ですがショルダーベルトは紛失していてありません。★中古品である事をご理解いただける方のみご購入願います。
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