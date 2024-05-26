【Saint Laurent】サンローラン ベイビーダッフル ハンドバッグ

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商品詳細
------------------カラー:ブラック素材:牛革サイズ：W約23cmxH約15cmxD約10cm ※多少の誤差はご了承下さい開閉式：ダブルファスナー内側：オープンポケットx1------------------2016年頃ハワイで購入いたしました。コロンとしたサイズ感が可愛らしくも、収納力はしっかりとあるのでとても使いやすいバッグです。ブラックで合わせやすく、どんなファッションにもマッチします。とても気に入って何度も使用していましたので、全体的に使用感・角スレ・金具の剝げ等はございますが、まだまだお使いいただけるかと思います。(使用感ございますのでお安く出品いたします)※ショルダーストラップはございません。※付属品は保存袋のみとなります。※すり替え防止のため返品お受けできません。その他ご質問等ございましたらお気軽にコメントください。
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