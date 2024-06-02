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エルメス/ HERMES べアン　二つ折り長財布 黒
商品番号 Q64280510413
商品名

エルメス/ HERMES べアン　二つ折り長財布 黒
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 34,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

先日鑑定済のエルメスの「X刻印」べアンの長財布です。使用期間は少ないお品物ですが状態などは写真にてご確認をよろしくお願い申し上げます。箱に少しキズがあります。購入先:直営ブティック定価約30万円自宅保管中古品ですのでご理解頂ける方ご購入お願いいたします。⚠️見落としが許せずジャッジの厳しい方、ご自身の基準でなければ納得の出来ない方は直営ブティックで定価購入をお勧めいたしますm(__)mカラー···ブラック財布形···長財布
http://narcologia.ru/goods/calling148750.html
http://narcologia.ru/goods/browse827391.html
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