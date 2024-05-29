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(美品)クラシコ　チェックシャツ
商品番号 S61444183471
商品名

(美品)クラシコ　チェックシャツ
ブランド名 クラシコ
特別価格 税込 875 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色は2枚目が本物に近いです。色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···チェックテイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い●サイズ身丈63cm身幅　100cm袖丈　60cm●定価16,000円くらいだったと思います。●買った時期忘れてしまいました。
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