k18YG AU750 18金　ベネチア 幅0.45ミリ アンモライト

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k18YGAU75018金 ベネチア幅0.45ミリアンモライトフリーサイズピンスライド式45センチ＋ 天然アンモライト24800円金が高騰しているため金額の改正を行いましたアンモライト と定番ベネチアのフリーサイズで付けたまま長さを変更可能なスライド付き華奢ネックレスです。アンモライトは2.65ctサイズ緑色メインに赤い色がほのかに見えます横から穴が開いておりピンネックレスが入りますチェーンはベネチアタイプ多分最小サイズ線径0.45ミリを使用してます従来のピンネックレスの最小幅が0.5だったのでより細く華奢サイズです多分最小クラスなので軽いピンネックレスをお求めの方にオススメです華奢サイズなので頻繁にピンを入れ替えするには不向きです（太い方がピンを摘みやすいため）両方の金具に刻印が入っています。金具はつまみやすいラクワタイプ素材k18YGAU75018金 ネックレス天然アンモライトサイズ(約)アンモライト 2.65ct9×8.5ミリ 高さ3.5ミリチェーン幅：0.45ミリネックレス：45センチプレートの大きさ：約2.8ミリ重さ：1.48グラム（total添付品なし新品未使用、国内製造品、送料無料#k18YG#アンモライト#ベネチアン#フリーサイズ#ピンスルー#ピンネックレス