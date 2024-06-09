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流行りキルティング★CHANEL コココクーン　マザーズバッグ一泊旅行に！
商品番号 I26648180311
商品名

流行りキルティング★CHANEL コココクーン　マザーズバッグ一泊旅行に！
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 32,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コココクーンMMハワイで購入。角スレや持ち手のヘタレなども特になく、目立たない小さなスレはあっても目立った難はないと思います。コココクーンMMは、ファスナー付きでとても便利です。ナイロンキルティングで軽くて、大容量なので、マザーズバッグや一泊旅行などにも重宝しました。持ち手は肩にかけれる長さがあるので、使い勝手が良かったです。チェーンウォレットやミニバッグ使用時のサブバッグとしても♡リバーシブルでも使えるそうです。画像参照ください。カーキにネイビーとピンクのチェックがおしゃれで、嫌味がなく、ブラウンのレザーとのコンビネーションが素敵です♡サイズ：W37(底)-50(上)/H30/D16ギャランティカード、保存袋あり。
http://narcologia.ru/goods/ordering595179.html
http://narcologia.ru/goods/kindness51005.html
http://narcologia.ru/goods/encourage148972.html

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