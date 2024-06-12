【参考価格49万円】エルメス ベアン 3つ折り 長財布 ブラック 人気 ブランド

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⚠️必ずプロフィール欄のご確認をお願い致します。(特に商品ランクは必ずご確認をください☘️)ご覧いただき、誠にありがとうございます！即購入可能です！【商品補足】・業者様に真贋鑑定・クリーニング等していただいたものを出品しております・全て正規品のみの取り扱いとなりますエルメスべアン3つ折り財布のご紹介です☘️(ブラック＆オレンジバイカラー)【参考価格：497,700円】使用後でも、新しいものが欲しくなったら売れるのが、ハイブランドの良いところ！早い者勝ちなので、ぜひこの機会にいかがでしょうか？#ぴょこ24が他に出品中の商品はこちら⭐️安心の3大特典⭐️✔️真贋鑑定済み✨✔️平均24時間以内に送ります✨✔️日本全国どこでも送料無料✨更に、安心の全額返金・返品保証付き❗️いかなる場合にも購入者様の返送料ご負担とはなりますが返品もお受けしますのでご安心くださいませ。その際は必ず【評価前】にご連絡をお願い致します。【商品ランク】超極上美品【シリアルナンバー】⬜︎H【サイズ】9×17.5×(縦×横cm)【付属品】なし【仕様】小銭入れ×1 札入れx1 ポケットx3 カードポケットx10◎コンディション✨金具銀色✨ベタつき無し✨チャックの開閉スムーズ✨ザラつき無し◎仕入れ先AACD日本流通自主管理協会ATF全国質屋ブランド品協会認定の古物市場⚠️必読⚠️◎あくまで中古品です。新品という文字が記載していても店舗で買う物とは違いあくまでもレベルであり完全な新品ではありません◎人の手に触れている物なので完璧を求める方は店舗へお求めください。神経質な方、中古品にご理解のない方はご遠慮ください◎長年の保管によりスレ、傷、よれ、色褪せ等がある場合がございます。細かい記載はしませんので写真に写らない汚れ等が気になる方はご遠慮くださいご理解の上、ご購入をお願い致します。ご確認したい事ございましたらお気軽にコメントをお願い致します！カラー···ブラック＆オレンジ財布形···長財布