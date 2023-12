【新品・未使用】カウチンニット風 裏フリースウールジャケット

タグは外してしまいましたが、新品、未使用品です。レディースLLサイズ身長154〜162cmバスト93〜101cm平置きサイズ身幅53cm着丈66cmウール100%裏フリースお色は赤中がグレーカウチンニット風の厚手カーディガンタイプのアウターです。パイピングが可愛いです♡裏はフリースで暖かいです。※別ページにてLサイズの色、デザイン違いも出品してます。★プロフィールもお読み下さい。カラー...レッド着丈...ミドル柄・デザイン...無地素材...ウールジップ・ボタン...ジップアップフード...フードなし季節感...秋,冬#カーディガン#カウチンセーター#カウチンニット#ウール#厚手カーディガン#カーデ#レッド#パイピング#フリース#アウター#ニット#ブルゾン#暖かい#かわいい#ジャンパー#ウールカーディガン#ウールジャケット#大きいサイズ



