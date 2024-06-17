vestaxスタイラスライト電球色2個セット

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vestaxターンテーブルPDXシリーズ PDTシリーズのスタイラスライトDSL-1電球色 2個セットメーカー純正サービスパーツですファイナルバージョンは白色ライトでしたが、これは、その前のバージョンで電球色ですもっと明るくして欲しいという要望で電球色から白色へマイナーチェンジされましたが今となっては、電球色が落ち着くということで人気があります3枚目の写真は実際に取り付けた時のイメージです#vestax#ベスタクス#スタイラスライト#dj機器#dj#ターンテーブル#DSL1#レコードプレーヤー