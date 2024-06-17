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vestaxスタイラスライト電球色2個セット
商品番号 R56328736741
商品名

vestaxスタイラスライト電球色2個セット
ブランド名 ベスタスク
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

vestaxターンテーブルPDXシリーズ　PDTシリーズのスタイラスライトDSL-1電球色　2個セットメーカー純正サービスパーツですファイナルバージョンは白色ライトでしたが、これは、その前のバージョンで電球色ですもっと明るくして欲しいという要望で電球色から白色へマイナーチェンジされましたが今となっては、電球色が落ち着くということで人気があります3枚目の写真は実際に取り付けた時のイメージです#vestax#ベスタクス#スタイラスライト#dj機器#dj#ターンテーブル#DSL1#レコードプレーヤー
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