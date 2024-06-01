ルイヴィトン　ダミエ　スプレー　ジッピーウォレット　M81403 ブランド長財布

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❤️全額返金保証❤️ 万が一、コピー品であった場合や商品に不備があった場合には、全額返金対応致します。 必ず、【受取評価前】にご連絡ください。すべて1点もののため、すぐに売切れてしまいます！交渉だけでもお気軽にコメントください☺︎#kr_shopの全商品一覧◆ブランド名:LOUISVUITTON(ルイヴィトン)◆商品名:ルイヴィトン ダミエ スプレー ジッピーウォレット M81403長財布◆サイズ:W20×H10×D2◆色:白系◆付属品:化粧箱.保存袋.取扱説明書◆ランク:AB◆状態:若干の使用感、擦れ汚れあります。 カード入れのところに汚れあります。 まわりと被らないデザインで可愛いです♡ ユニセックスで使えるお品です☺︎ ◆シリアル:ICチップ◎購入先大阪府公安認可の正規ブランド品買取販売店からお譲り頂いております。鑑定済みの確実な正規品です、ご安心ください。万が一、正規品でなかった場合は返品対応させていただきます。◎ランクについてN-新品未使用品S-未使用・未使用に近いSA-未使用に近いA-使用感の少ない綺麗な中古品AB-やや使用感があるが綺麗な中古品B-一般的な使用感のある中古品BC-傷や汚れ等のダメージが多い中古品☆お得なブランド一覧LOUISVUITTON/HERMES/FENDI/PRADA/CELINE/BALENCIAGA#kr_shop管理番号°A0389E.21047681