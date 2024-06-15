エトロ/パジャマ/ルームウェア/Lサイズ

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商品詳細
エトロパジャマLサイズです。写真1、3、4枚目がお色味近いです。これからの時期にぴったりな暖かさを感じるちょっと厚めの生地です。定価27500円袋から出しタグなども外してありますが、未使用品です。畳みジワあります。未使用品ですが長期自宅保管の為、ご理解頂ける方のご購入よろしくお願いいたします。☆即購入歓迎袖丈···長袖季節感···冬
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