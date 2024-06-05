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ラルフローレン　ショルダーbag 黒
商品番号 K14851067706
商品名

ラルフローレン　ショルダーbag 黒
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック種類···その他ショルダーバッグ素材···コットン(キャンバス/帆布)一部、皮革黒のショルダーbagで斜め掛けもできます。男女問わず使用可能だと思います。キャンバス生地で、角等が少し白っぽくなっています。写真でご確認ください。外ポケット、内ポケットが、あります。使用感はありますが、全体的には、綺麗な黒だと思います。また、外ポケットの前面、リングに通す皮革がくるんちょと丸まるクセが着いています。写真でご確認頂き、ご納得頂ける方でお願い致します。サイズは素人採寸ですがショルダー長さ　119㎝横幅　30㎝高さ　26㎝ファスナー　25㎝底マチ　7㎝外ポケット横　20㎝外ポケット縦　15㎝です。
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