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【未使用希少】CELINE スモール バーティカル カバトート
商品番号 L32917787518
商品名

【未使用希少】CELINE スモール バーティカル カバトート
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 30,449 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】スモールバーティカルカバ【ブランド】CELINE（セリーヌ）トートバッグ【形状】2WAY肩掛けショルダー【主素材】テキスタイル　上質ウール（杢グレー）＆カーフスキン【サイズ】横:約28.5cm高さ:約32.5cmマチ:約8.5cmハンドル：約31cmハンドル高さ：約11.5cmショルダー：約106～110cm　　　　ジップ付き内ポケット有。2022年10/21日新宿伊勢丹で198,000円（税込）使用する機会がないので出品させていただきます。＊新品未使用ですが自宅保管となっておりますので　神経質な方のご購入はご遠慮下さい。　素材...レザー(本革)、上質ウール/ニット
http://narcologia.ru/goods/procurement520333.html
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