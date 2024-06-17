【未使用希少】CELINE スモール バーティカル カバトート

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商品詳細
【商品名】スモールバーティカルカバ【ブランド】CELINE（セリーヌ）トートバッグ【形状】2WAY肩掛けショルダー【主素材】テキスタイル 上質ウール（杢グレー）＆カーフスキン【サイズ】横:約28.5cm高さ:約32.5cmマチ:約8.5cmハンドル：約31cmハンドル高さ：約11.5cmショルダー：約106～110cm ジップ付き内ポケット有。2022年10/21日新宿伊勢丹で198,000円（税込）使用する機会がないので出品させていただきます。＊新品未使用ですが自宅保管となっておりますので 神経質な方のご購入はご遠慮下さい。 素材...レザー(本革)、上質ウール/ニット
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