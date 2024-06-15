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2065★frescute アウター 軽量 薄手 光沢感 カーキ サイズ38
商品番号 H74387396776
商品名

2065★frescute アウター 軽量 薄手 光沢感 カーキ サイズ38
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 1,482 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♡(*´︶`*)♡　　　　　♢フォローして頂くと、10％割引いたします♡　おまとめ合計金額3,000円以上から割引あり♡　お気軽にコメントくださいませ♡♢♢即購入、コメント無しＯＫです♪#ユキroom↑他にもたくさん出品しています♡こちらからどうぞ♡➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❄️frescute❄️カラー/カーキ(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ♡)❄️サイズ/タグ表記　38【平置き寸法】画像参照してください♡♡＊素人採寸になります。若干の誤差は、ご了承ください。❄️商品説明目立った傷や汚れはありません。写真にてご確認ください★∻∹⋰⋰♢当roomでは、古着、90s、ヴィンテージのTシャツやスウェット、トレーナーなど、柄シャツやニット、ジャケットやコートまで半袖の春服夏服、長袖の秋服冬服まで幅広く販売してます♪総柄や花柄、ボヘミアン、アーガイル、ビッグロゴ、刺繍ワンポイントなど定番デザインから一点物、希少な物までトレンド商品を毎日出品してます♪♢レディース商品がメインですがメンズ商品も多数取扱してますオーバーサイズなど様々なサイズがありますので男女兼用ユニセックスでも使える商品多数♪オーバーサイズな物、ワンピースなどは体型カバーにも最適です。✅こちらの商品は、中古品です。・主に目立つ汚れ、傷を検品しております。　目立たない傷、汚れに関しては掲載していない場合あり。・中古品にご理解ない方、神経質な方、完璧な商品をお求めの方はご購入をご遠慮ください。・仕様に影響のない範囲での見逃しや一般的な中古品のダメージはご了承ください。・写真画像はご覧になっているパソコン・モニター等により実際の商品と多少色味が異なる場合がございます。⭐️商品は送料込みのお値段のため、なるべくコンパクトにして発送いたしますので、畳みじわはご容赦下さい。⭐️商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。⭐️不明な点がありましたらお気軽に、ご質問ください。最後までご覧いただきありがとうございます♡#旅行季節感···秋、冬
http://narcologia.ru/goods/rebellion529278.html
http://narcologia.ru/goods/conception589057.html
http://narcologia.ru/goods/Addict402018.html
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