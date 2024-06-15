PRADA プラダ 1M1132 サフィアーノフィオッコ 長財布 箱・証明書あり ...

⭐️全額返金保証⭐️万が一、コピー品であった場合や説明文にない不具合があった場合には、全額返金対応致します。必ず受け取り評価前にご連絡ください。お得なブランド一覧✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨#フローラ全商品✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨⭐️ブランド名：PRADA (プラダ)⭐️商品名：プラダ1M1132サフィアーノフィオッコ長財布箱破損⭐️サイズ(cm)：W19×H9×D2.5⭐️仕様：スナップ式 カードポケット×10 オープンポケット×5 小銭入れ×1 札入れ×2 外ポケット×１⭐️色：レッド⭐️付属品：箱（破損あり）・証明書⭐️ランク：AB⭐️状態使用感も少なく美品です。これから現役で活躍できるお品です(*´∀｀*)⭐️シリアル：203⭐️購入先大阪府公安認可の正規ブランド品買取販売店からお譲り頂いております。鑑定済みの確実な正規品です、ご安心下さい。万が一正規品ではなかった場合は返品対応させて頂きます。⭐️ランク説明N/新品未使用S/未使用・未使用に近いSA/未使用に近いA/使用感の少ない綺麗な中古品AB/やや使用感があるが綺麗な中古品B/一般的な使用感のある中古品BC/傷や汚れ等のダメージが多い中古品お得なブランド一覧✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨#フローラ全商品✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨09211921/A1118Eーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー古物商 滋賀県公安委員会許可 第60101R050035号



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