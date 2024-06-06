MCM 2つ折り財布 MYSBSVI01 QH001

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商品詳細
MCM2つ折り財布MYSBSVI01QH001【素材】PVC【サイズ】横約10.5cm×縦約9.5cm×マチ約3cm【カラー】QH001POWDERPINK【仕様】開閉 ホック式内側 札入れｘ１、カードポケットｘ4外側 ファスナー式小銭入れｘ１【付属品】保存袋、箱【備考】表面に若干黒づんだ汚れがあります
http://narcologia.ru/goods/composite637054.html
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