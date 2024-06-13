ルビー 1.1ct✨ネックレス トップ K18 新品仕上 18金 ピンクゴールド

以前プレゼントで頂いた、ルビーのネックレストップです✨マーキスカット、ラウンドブリリアントカット、ペアシェイプカットと3種類のカットが異なるルビーをふんだんにあしらい、一つの大きなルビーのトップにしたデザイン✨お色味の濃さや発色も良く、またお色味が揃っており、手の込んだお作りとなっています(^-^)素材のピンクゴールドとルビーのお色味が暖かみがあり、目を惹く大人っぽいトップだと思います✨ずっとしまいっぱなしになっておりますので、気に入っていてだける方に譲らせていただきますm(__)m【特徴】ルビー1.10ct刻印あり素材18金ピンクゴールドK18刻印あり全体の寸法約16.2×11.0mm重さ約1.5g【状態】職人さんによる、【新品仕上げ\u0026超音波洗浄クリーニング】をしていただいたので、結構ピカピカになりましたが、あくまで中古品ですので、完璧なお品物をお求めの方は、ご遠慮くださいませm(__)m【発送】発送はプチプチ等の梱包を施してから、ネコポスまたはゆうぱけっと(ポストへの投函、保証あり)で送らせていただきます(^-^)この他に気になることなどありましたら、お気軽にお声がけください(^-^)/



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