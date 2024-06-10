白川郷　国産蔓使用　サイズXL 匠の技　職人手編み　連続網代編み　山葡萄籠バッグ



Amazon.co.jp: 白川郷 国産蔓使用 サイズXL 匠の技 職人手編み 連続 ...



白川郷 国産蔓 特大サイズ 職人手編み品 六角花編み 山葡萄ガゴバッグ ...



サイズXL 白川郷国産3ミリ沢皮蔓使用 職人手編み 網代編み 山葡萄カゴ ...



流行に 白川郷産 1番皮 沢皮 匠の技 最高級品 職人手編み 山葡萄籠 ...



定番低価】ヤフオク! - 白川郷 匠の技 職人手編み 連続網代編み 山葡萄 ...



白川郷 新色 国産蔓使用 匠の技 手編み 網代編み薔薇柄 山葡萄カゴ ...



白川郷 新色 国産蔓使用 匠の技 手編み 網代編み薔薇柄 山葡萄カゴ ...



祥雲堂 の出品した商品 - メルカリ



有名人芸能人】-バ•ッグ匠•の技手編み 網代編み山葡 ...



白川郷 新色 国産蔓使用 匠の技 手編み 網代編み薔薇柄 山葡萄カゴ ...



祥雲堂 の出品した商品 - メルカリ



山葡萄かごバッグ 国産蔓 smcint.com



Amazon.co.jp: 白川郷 国産蔓使用 サイズXL 匠の技 職人手編み 連続 ...



白川郷 新色 国産蔓使用 匠の技 手編み 網代編み薔薇柄 山葡萄カゴ ...



白川郷産 沢皮1番皮 匠の技 職人手編み 乱れ3ミリ花編み 山葡萄籠バッグ-

一度は持ちたい山ぶどうのバッグ使えば使うほど味が出る♪一生物のやまぶどうのバックです！目の詰まった素朴で味わいある、シンプルな山葡萄篭です1番目皮仕様:オープン開閉、目隠し用内布つき、内側にポケット二つ付き■サイズ：(約)Ｗ36ｘＤ13ｘＨ25ｃｍ ＊手作り商品ですので、サイズ・重量の誤差、多少のかすれ、キズなど御容赦下さい。もちろん新品です。不具合はございませんが大特価で販売します。※複数商品を落札され同梱をご希望の場合は、お取置き致します。（5日間以内でお願いします）同梱しますので落札通知メールにてご連絡ください。■お客様に知っておいていただきたいこと性質上ひごに節・ムラ・剥がれ・繊維に沿った割れなどがございます。自然素材の特性としてご理解ください。使い込むことにより皮の剥がれなどは色が馴染み風合いが増してゆきます。繊維に沿った割れも強度的には問題がございませんので、ご安心ください。手作り商品ですので、1点、1点サイズ・重量・風合いなどに違いがございます。画像は、見本になりますがご了承の上、ご落札お願い致します。■使い始めはご注意ください自然素材をそのまま使用していますので、始めのうちは、絹などのデリケートな素材の場合擦れることがございます。籠の表面はお使いいただいているうちに、馴染んでなめらかになってゆきますので、それまでは、お気をつけください。とにかく毎日、なでて可愛がってください。手油でどんどん、なめらかになり艶が増してゆきます。特に取手は毎日触れる部分ですので、より早く艶やかさが増しなじみます。使えば使うほど、あめ色に変化していく籠バッグ。３年後、１０年後が楽しみです。たくさん使って、自分流の籠に育ててくださいね。