レスポートサック　クラフティ　キャッツ　ブラック　ショルダーバッグ　ネコ柄

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素材...ナイロンレスポ正規品取扱店で家族に購入好みではなかったようで出品いたします。 参考小売価額10000ファスナー2箇所と収納仕分けがあり、お財布やカギなど貴重品によさそうです。フタ部分はマグネットになっています。お子様やご高齢のかたなど幅広いかたにいけそうです。よろしくお願いいたします(^^)２つおそろいで購入したので、２つとも出品中です。おまとめで600円値引き可能です(^^)また、レスポが好きなので、いくつか出品中です。合わせ買い大歓迎↓#daikichishopレスポート猫 レスポネコポス柄 レスポ ショルダーカラー...ブラック種類...ミニショルダーバッグ