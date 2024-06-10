コムデギャルソン 定番 多重ファスナー バッグ

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メルカリ便利用です。コムデギャルソンの定番多重ファスナーのバッグです。直営店購入の正規品です。数回使用、自宅保管になります。状態は良好です。素材は合成皮革、お色はブラックです。小さい方のサイズです。レディースカテゴリーに出品していますが、男女兼用デザインです。（約）高さ20cm横26cmマチ9.5cmです。誤差はお許しくださいませ。よろしくお願い致します。コムデギャルソンハンドバッグカラー···ブラック