スーツケース20インチスーツケース搭乗スーツケース

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色：ピンク、グリーン、グレー、ブルー、ブラック、ホワイトサイズ：20インチ：54*36*23cm【表面素材】スーツケースはABS樹脂とPCでの混合素材を採用しており【内部収納に便利】トランクケースの収納能力が非常に高く、初心者の方から旅慣れた方まで幅広くご利用頂けるスーツケースです、耐久性には優れて丈夫です、長持ちできます。それから、荷物を固定するクロステープがあります。仕切り板も荷物のこぼれる事故を防ぎます。大容量の時にキャリーで安いです。【合理的な仕切りデザイン、整理しやすい】スーツケース内部には柔らかく肌触りの良いポリエステル生地を採用しています。また、密閉されたU字型コンパートメントのデザインで、荷物はばらばらになりません。メッシュ状のポケットや布製ポケットは小物を収納しやすい。そのほかにもX型ベルトが搭載され、荷物崩れを防止します。