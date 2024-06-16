【3万円】伊勢丹familysale 総レースブデザイン　ワンピース

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【3万円】伊勢丹familysale総レースブデザイン ワンピースタグが切られているなどの理由だけで販売されませんが、通常3万円以上で販売されるお品。肩幅：38cm 身幅：43着丈：123.5袖丈：42.5ウエスト35こちら本当に素敵な総レースデザインのワンピース。ブラック×グレーのバイカラーレースですごく高級感あり、また、首周りのフリルレースやウエストがブラックですごく引き締まった印象で可愛いすぎず、素敵なレースワンピースです。裾や、お袖が切りっぱなしレースで本当に高級感ございます。すごく上品な印象のワンピース。このようなワンピースは一枚あると重宝いたします。普段使いは勿論、オフィスや、ジャケットを着て、パールアクセサリーなどつけると印象がガラッと変わるのディナーまで。ブランド品、破格ですので細かな小傷や経年劣化、スレ、気になる方は百貨店などで新品を現物を見ながらご購入くださいませ。 ※海外からの代行購入も増えてきており高い送料を払っても購入され、海外の方はお値下げもされません。わたくし含め家族の大切なコレクションですのでご了承くださいませ。