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ZOJIRUSHI 象印 南部鉄器 極め羽釜 圧力IH炊飯ジャー NP-WU10
商品番号 X38496457883
商品名

ZOJIRUSHI 象印 南部鉄器 極め羽釜 圧力IH炊飯ジャー NP-WU10
ブランド名 象印
特別価格 税込 8,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終値下げ！2016年製ですあまり使わないので出品します、外装は細かい傷汚れがありますが釜は新品に近いです。あくまで中古品のため神経質な方や細かい事を気にされる方、商品の状態に完璧を求められる方はご遠慮ください即決可能です、よろしくお願いします！
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