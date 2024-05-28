ZOJIRUSHI 象印 南部鉄器 極め羽釜 圧力IH炊飯ジャー NP-WU10

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商品詳細
最終値下げ！2016年製ですあまり使わないので出品します、外装は細かい傷汚れがありますが釜は新品に近いです。あくまで中古品のため神経質な方や細かい事を気にされる方、商品の状態に完璧を求められる方はご遠慮ください即決可能です、よろしくお願いします！
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