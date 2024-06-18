ZOJIRUSHI 象印 極め羽釜 南部鉄器　NW-AT10

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ご覧いただきありがとうございます^_^【商品情報】●2017年製●内釜のコーティングに剥がれがありますが動作に問題は無く、お米も普通に炊けます。剥がれ具合などの状態は写真にてご確認下さい。●その他の動作等に問題はありません。●付属品は本体、説明書になります。【発送】気泡緩衝材、ダンボールにて保護した後に発送いたします。その他、気になる点がございましたらお気軽にコメントをくださいませ。NW-AT10（WZ）（プライムホワイト）ブランド：象印極め炊き炊飯方式：圧力IH方式容量：5.5合炊飯器機能：保温機能内釜洗米可内ふた洗浄可省エネ運転硬さ調整無洗米コース玄米炊きコース雑穀米コース蒸気セーブ機能炊飯時消費電力量/回：151.0Wh保温時消費電力量/h：17.1Wh内窯の厚さ(mm)：2.2mm色：ホワイト系幅(mm)：305.0mm奥行き(mm)：400.0mm高さ(mm)：245.0mm