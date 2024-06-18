YA-MAN ヤーマン RF美顔器 ブライトリフト EX

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即購入⭕️2022年10月に購入しました。使用回数は5回ほどです。以下、公式サイトより引用。透明感が覚醒する。300万人が選んだNo,1美顔器から、ブライトケア用美顔器が新登場。◇セット内容本体、充電台、充電台USBケーブル(USBType-C)、ACアダプター、コットンストッパー◇製品仕様型番：HRF50Nサイズ本体(コットンストッパー付)：約W45×D66×H211(mm)充電台：約W55×D54×H56(mm)質量：約230g消費電力：約4.5W動作時間：約40分（満充電の状態から）※使用モード・使用レベル・使用環境によって、動作時間は変わります。充電時間：約3時間 ※電池残量や充電環境によって、充電時間は前後します。製造国：日本F美顔器イオン導出EMSLEDRF美顔器ブライトリフトEX公式通販限定モデルヤーマン公式ya-man