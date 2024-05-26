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ホンダ　FK7 シビック　純正サスキット　ショック　サスペンション　1台分セット
商品番号 R46305061051
商品名

ホンダ　FK7 シビック　純正サスキット　ショック　サスペンション　1台分セット
ブランド名 ホンダ
特別価格 税込 5,719 円
在庫状況 あり

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商品詳細

用品の種類···ショックアブソーバー対応車種メーカー···ホンダHonda車パーツCivicバネ足回りパーツ一式まとめてセットです。処分優先なので安めに出します。全国送料無料即購入可能無断購入OKです。匿名配送なので追跡番号付きです。車庫調入れ替えの為取り外しました。メーター距離は14000キロ程度ロッドを押し込んだ感じだと、抵抗がありきちんと戻ってきます。あまり左右差も無いと思います。ノーマル戻しや車検用、ストックやOH時の繋ぎなどにいかがですか？アッパーマウントは欠品となります。品番　51610-TGN-G32052610-TGN-G010
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