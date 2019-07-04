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アクセラ アクセラスポーツ BM5FP/BM5FS ローダウンスプリング車高調
商品番号 A48661995672
商品名

アクセラ アクセラスポーツ BM5FP/BM5FS ローダウンスプリング車高調
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 4,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アクセラアクセラスポーツBM5FP/BM5FSRS-R製のＴＩ２０００ローダウンスプリング前後セットダンパーはカヤバのニューSRニューSRはリヤは抜けありますフロントはしっかりしてます。バネは3センチダウンなので、ディーラーの入庫も大丈夫でした。
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