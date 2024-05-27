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4本セット　キャンバーボルト　30・50 プリウス　鬼キャン　5〜6度
商品番号 D64007372293
商品名

4本セット　キャンバーボルト　30・50 プリウス　鬼キャン　5〜6度
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

4本セットキャンバーボルト　鬼キャン5度以上高強度12.9専用/高強度ナットハイテンションワッシャースプリングワッシャー付き全て高強度タイプを使用しております。表面は黒色酸化皮膜でコーティングされています。購入、取り付け等は自己責任でお願いします。3n#キャンバーボルト　＃キャンバー　#鬼キャン　#プリウス　#キャンバープレート
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