4本セット　キャンバーボルト　30・50 プリウス　鬼キャン　5〜6度

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商品詳細
4本セットキャンバーボルト 鬼キャン5度以上高強度12.9専用/高強度ナットハイテンションワッシャースプリングワッシャー付き全て高強度タイプを使用しております。表面は黒色酸化皮膜でコーティングされています。購入、取り付け等は自己責任でお願いします。3n#キャンバーボルト ＃キャンバー #鬼キャン #プリウス #キャンバープレート
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