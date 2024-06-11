JB23W　ジムニー社外スプリングアブソーバーラテラルロッド　一台分RPG

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商品詳細
JB23W ジムニー に付いていた物で、どの位車高が変わるのか不明です。アブソーバーはラベルがますが、それ以外は何も記載が見当たらずメーカー等不明です。アブソーバーは縮めるとガスの力で自然に伸びます。中古品の為、多少のスリキズ・汚れ・サビ等がありますのでご了承下さい。画像の物のみ付属となっております。このような物ですが、ご理解の上入札お待です。中古品の為３Ｎおねがいします。ノクレム、ノリターン、ブレーキホウソありませんです。スプリング長さ４０ｃｍ
http://narcologia.ru/goods/contemplate830277.html
http://narcologia.ru/goods/cotton855261.html
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