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コペン l880k クモイモータース　ピラーツィーター　ミッドウーハーセット
商品番号 L28164435113
商品名

コペン l880k クモイモータース　ピラーツィーター　ミッドウーハーセット
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 22,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価79200円商品説明はクモイモータースの添付内容確認下さい。状態は目立った傷なし。動作も問題なしです。あくまで中古品のため神経質な方のご購入はお控え下さい。カーオーディオの種類···カースピーカーカーオーディオの種類···ウーファーカーオーディオの形状···ツイーター
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