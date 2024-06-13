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【お買得】BMW F系　3Dデザインパドルシフター
商品番号 P69360332212
商品名

【お買得】BMW F系　3Dデザインパドルシフター
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 17,114 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BMWF系パドル車全般　　品番：6101-00321価格：　　¥49,000（税抜き）　　素材：　　アルミアルマイト仕上げ　　適合：　　Fxx純正パドル装着車全般,M-Sport含む備考：F系であっても2013年頃以前の5,6,7シリーズなど装着不可車種あり。説明書あり。サイズアップし操作範囲を拡大、また操作部分の溝が指先にフィットし操作性を確保。アルミ削り出しアルマイト仕上げの質感がインテリアにマッチします。運転席周りの質感が上がります。　目立った傷はありませんが中古品です。　取り付け方の説明書あります。　ご理解のほど宜しくお願い致します。　用品の種類···パドルシフト　　　　対応車種メーカー···BMWF20、F21、F22、F23、F30、F31、F34、F32、F33、F36、F35、F39、F45、F46、F52、F10、F11、F15、F16、F18、F25、F26、F48、F49、F52
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