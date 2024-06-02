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商品詳細
雨端硯十一世雨宮静軒作「梅花硯」○縦177×横126×厚み25(mm)○木製上蓋、収納桐箱付属○墨池から生える梅樹の意匠は雨宮静軒ならでは！磨墨、発墨共に優れています。●試し磨り程度の使用で、新品同様です！●墨陸が少し盛り上がり、陸縁に窪みを付けた作で、磨墨を自然と墨池に導く見事な作硯。#雨端硯#十一世雨宮静軒作#梅花硯#書道#習字用品#硯
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