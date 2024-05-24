SHOWA プレオ RS RA1 RA2 フロントストラット ショック

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商品詳細
SHOWA純正スバルプレオRSRA1RA2フロントストラットショックリビルト用に保管していましたが、車高調を入れたため不要になり出品します。圧縮生きています。入手時点で既に走行距離不明。GF-RA1TA-RA1GF-RA2TA-RA2
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