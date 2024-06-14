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エアバッグ エアスプリング Air Lift エアリフト D2500 エアサス
商品番号 C82011158126
商品名

エアバッグ エアスプリング Air Lift エアリフト D2500 エアサス
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 8,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品概要】・エアバッグ・エアスプリング・AirLift(エアリフト)D2500等と交換可能。【商品詳細】・タイプ：ダブルコンボリュート・ゴム径(実寸値)：165mm(Max)・ゴム高(実寸値)：90～260mm(0.7MPa)・ストローク量：170mm・管接続口径：1/2(20.955mm)・ネジの種類：NPT・取付ネジ：3/8-16UNC・互換品：　⇒AirLift(エアリフト)：DominatorD2500【強度検討書】構造変更用強度検討書・強度計算書の作成可能です。※別途4,000円※取付車両情報が必要になります。【オプション】・取付ボルト：+1,500円(同時購入時)　⇒ボルト(30mmor35mm)×6　⇒ワッシャー×6　⇒スプリングワッシャー×6【商品パッケージ】・エアバッグ×2【発送方法】・宅配便　⇒配送状況確認　⇒匿名配送　⇒あんしん配送サポート※船便となる場合があります。※船便の場合、7日以上掛かる場合があります。※配達遅延でのキャンセルは受け付けません。【その他、注意事項】・配送時の小傷等がある場合があります。・ネジ規格、ネジ径を確認して購入してください。・取付には専門の知識が必要となります。・ラバー製品のため多少の誤差があります。・サビが有る場合がありますが、使用には問題ありません。
http://narcologia.ru/goods/perforce609265.html
http://narcologia.ru/goods/perforce156865.html
http://narcologia.ru/goods/perforce956265.html

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