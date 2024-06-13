アルミアンダーガード　セロー　YAMAHA XT250

品名：アルミアンダーガード品番：Q5KYSK041E05適用機種：XT250(セロー)トリッカー、セロー250、XT250X適合車種XT250X型式:5C11|5C13セロー250型式:3C51〜3C57/3C5M/3C5Sトリッカー:型式：5XT1|5XT2|5XT3|5XT4|5XT5|5XT6|5XT7|5XT8|5XT9|5XTAメーカー：YAMAHAワイズギア定価18,000セロー250に装着予定でしたが、使わないまま保管しておりました。#セロー250#YAMAHA



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