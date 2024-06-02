電子香炉【しずろ】　白檀付き

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電子香炉「しずろ」本格的な\"和の香り\"を愉しむ電子香炉sizuro-しずろ-デザインやサイズ感にこだわった本品は、お部屋のインテリアを邪魔しない新しいフレグランスアイテムです。香木片・練香・印香等を温め、その香りを簡単に気軽にお愉しみいただける、電子香炉です。雲母板にのせられる長さに折れば、お線香やお香もお使いいただけます。半年ほど使用しましたが、まだまだ綺麗です。パーツも全て揃っていますが、外箱の上だけありませんので、ご了承下さい。未開封の、香材「白檀」を2つお付けします。