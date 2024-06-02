【即購入OK】プレシャスチャンダンHEM100箱セット業務用白檀お香スティック香

◎HEMお香スティックタイプ100箱セット■ブランド:HEM■生産国:インド■入本数:約20本■燃焼時間:約30～50分 箱サイズ(約)：横3.2cm、縦2.8cm、高さ25cmご覧頂ありがとうございます。インド香の王道、HEM社お香・インセンスです。風合いを楽しみながら育てていくのも…◎匂い違いも出品中です。日々に彩りを☺︎#香炉お香関連製品←関連商品を見る事ができます。◆HEMスティック香シリーズバリエーション◆ 1.ホワイトセージ浄化のために使用していたハーブの一種。清涼感ある爽やかな香り浄化香人気No.12.バニラ ほどよい甘さのバニラ香。スイート系人気No.13.ムーン ほんのり甘く柔らかな心安らぐ香り。リラックス・安眠に◎4.プレシャスジャスミン ほんのり甘さのあるジャスミンの香り。リラックスに◎5.ココナッツ 甘いココナッツの香り6.プレシャスムスク 香水でも頻度が高い麝香の香り。濃いめのムスク7.ホワイトムスク クセがなく柔らかな優しいムスクの香り8.プレシャスラベンダー ラベンダーの甘くて心安らぐ香り。リラックス・安眠に◎9.オピウム 芥子の花の香り。濃厚な甘い香りと爽やかさが癖になる香り10.プレシャスローズ 爽やかで優雅な薔薇の香り恋愛運アップ・ハートチャクラに◎11.プレシャスチャンダン 白檀の香り。瞑想、浄化白檀香人気No.112.フランキンセンスウッディーな甘さの乳香魔除け・浄化教会のような神聖な空間に樹脂香の人気No.1◆◆注意◆◆ 日本製品にくらべ品質のバラつき、箱の潰れ、接着ミス、中身のお香の折れなどがある場合がございます。文化の違い、インド製品ならではの特徴ですのでご理解の上ご購入ください。 季節の調合により、香りにムラがある場合がございます。#お香#浄化#瞑想#ヨガ#スティック香#贈り物#プレゼント#お洒落#リラックス#コレクション#業務用#アロマ#エステアプリケーションの場所とショッピングモール:入り口,レストラン,リビングルーム,廊下,バルコニー,ベッド,テラス,廊下,ショー,キッチン,ホテル、庭内。



HEM（ヘム）お香：プレシャス チャンダン 100本入り/チャンダンエコノミー/スティックお香/インセンス



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