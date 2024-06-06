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ジョーマローン ヴェルベット ローズ＆ウード セント サラウンド ディフューザー
商品番号 H72262652804
商品名

ジョーマローン ヴェルベット ローズ＆ウード セント サラウンド ディフューザー
ブランド名 ジョーマローンロンドン
特別価格 税込 5,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジョーマローン　ヴェルベットローズ＆ウード　ディフューザー2023年7月購入。新品、未使用。JoMALONEジョーマローン芳香剤室内用ルームフレグランス定価:¥19,690円深紅のダマスクローズ。ヴェルベットローズ\u0026ウードは、スモーキーなウードで覆われた濃厚かつ複雑な香りです。クローブが印象的に、プラリネが退廃的な雰囲気を醸し出します。誰もが魅了されるような香りです。シンプルでスタイリッシュなデザインのディフューザーは、どのような空間にもお使いいただけ、包み込むような香りを長時間お楽しみいただけます。※リード付属なし種類···リードディフューザ香り···ローズ
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