腸リズム　chorism コラーゲン美容ゼリー

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商品詳細
TripleBrighteningJelly（トリプルブライトニングゼリー）コラーゲン美容ゼリー梅味 30包入り賞味期限 画像参照ください定価¥7,500外箱から出して発送いたします。外箱は折り畳んで同梱します。透明感あふれるツヤ肌へと導くコラーゲン美容ゼリー『ハリ・弾力・潤い』アルブチンの10倍以上の美白効果基本1日1包を目安開始から1～3日目最初の3日間は1日2包ずつ開始から4～10日目4日目からは1日1包商品詳細情報内容量1包（10g）×30包原材料名 画像2枚目参照
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http://narcologia.ru/goods/providence605494.html
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