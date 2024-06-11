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香木 沈香 笹くらべ 合計約４０gベトナム産の沈香とインドネシア産の沈香を焚き比べていただくために、天然の形そのままと、お使いいただきやすいようにと刻みのセットになっています。古い物で未使用品です。天然沈香箱などには経年劣化がみられますが中身の沈香の品質には問題はないと思います。お値段は致しますが、ぜひ本物の香りを聞きくらべてください。#Agarwood#fragrantwood#沈香#伽羅#香木#銘香#お香#アロマ#白檀種類···お香・インセンス、お香立て・スタンド・受け皿、香木、焼香、抹香、仏壇用香炉、香合・塗香入れ、塗香、防虫香、印香