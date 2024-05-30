PARFUM FUJI（香水）（8ml）★Paper Bag入り6個

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新品未使用內容量：8mlx6世界遺産に認定された富士山は、日本の象徴。その富士山をイメージして、世界的に有名なフランス人調香師アラン・ベルジュー氏が作り出したフレグランス、それがPARFUMFUJI（パルファムフジ）です。富士山の豊かな森林、清らかな湧き水、山々に香る木々、風に揺れる草花、さわやかな空気・・・それらテーマに、富士山の山頂から山麓までのさまざまなシーンを、香りで楽しめます。つけてから10分ほどの香り、トップノートは山頂の香り、オゾンフレッシュノートミドルノートは、針葉樹のコニファーノートに、グレープフルーツのようなコメツガリーフノート、ブナの葉のグリーンノートが森林浴の心地よさを演出します。ラストノートは、富士山麓湧水のみずみずしいウォーターリーノートに続き、セダー・アンバー・ムスクノートが、気品のあるラストノートを奏でます。つけてから10分ほどの香り、トップノートは山頂の香り、オゾンフレッシュノートミドルノートは、針葉樹のコニファーノートに、グレープフルーツのようなコメツガリーフノート、ブナの葉のグリーンノートが森林浴の心地よさを演出します。ラストノートは、富士山麓湧水のみずみずしいウォーターリーノートに続き、セダー・アンバー・ムスクノートが、気品のあるラストノートを奏でます。大自然の香りを身に纏う心地よさ。安らぎ。さわやかな自然の香りは、心身ともにあなたをリラックスさせてくれます。爽やかさに加え、上品な香りは男女問わずナチュラルフレグランスとして普段使いにもお勧めです。香りのギフトでリラックスをお届けする、そんなセンスの良いアイテムにぜひお選びください。